Вклады меньше 1 миллиона тоже могут попасть под НДФЛ

Налог на процентный доход может распространяться и на вкладчиков, чьи депозиты в сумме не превышают миллион рублей.
Соответствующие расчеты провели в «Эксперт РА» и «БКС Премьер».
Таким образом НДФЛ может затронуть 2–3 % инвесторов, а не 1 %, как предполагалось, пишут «Известия».
Напомним, с 2021 года необлагаемый процентный доход рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года. В условиях 2020-го он составил бы 60 тыс. рублей. То есть НДФЛ нужно уплачивать с дохода, который превышает эту сумму.
Между тем существуют долгосрочные депозиты, по которым доход начисляется в конце срока. Сам депозит может быть меньше 1 млн. рублей, но проценты по нему за несколько лет, начисленные единовременно, окажутся больше 60 тыс. рублей и попадут под налогообложение.
Например, в апреле 2020-го гражданин открывает вклад на сумму 700 тыс. рублей под 6,5 % на срок два года с выплатой всех процентов в конце. Доход по такому вкладу в апреле 2022-го должен составить 91 тыс. рублей.
Предположим, ключевая ставка на 1 января 2022 года будет на уровне 5 %. В этом случае налогооблагаемая база по вкладу составит 41 тыс. рублей. Таким образом, в 2023 году человек заплатит налог (с дохода по вкладу, полученному в 2022 году) в размере 5330 рублей.