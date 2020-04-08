Вклады меньше 1 миллиона тоже могут попасть под НДФЛ

Налог на процентный доход может распространяться и на вкладчиков, чьи депозиты в сумме не превышают миллион рублей.

Соответствующие расчеты провели в «Эксперт РА» и «БКС Премьер».

Таким образом НДФЛ может затронуть 2–3 % инвесторов, а не 1 %, как предполагалось, пишут «Известия».

Напомним, с 2021 года необлагаемый процентный доход рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года. В условиях 2020-го он составил бы 60 тыс. рублей. То есть НДФЛ нужно уплачивать с дохода, который превышает эту сумму.

Между тем существуют долгосрочные депозиты, по которым доход начисляется в конце срока. Сам депозит может быть меньше 1 млн. рублей, но проценты по нему за несколько лет, начисленные единовременно, окажутся больше 60 тыс. рублей и попадут под налогообложение.