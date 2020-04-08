Альфа-Банк отрекся от заявления с отказом кредитовать работников пострадавших отраслей

Накануне в СМИ появилась информация, что Альфа-банк со 2 апреля приостановил выдачу ипотечных и потребительских кредитов работникам компаний, которые задействованы в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Между тем эта информация не соответствует действительности, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Альфа-Банк использует современные и умные методики для оценки кредитоспособности каждого клиента, они учитывают сотни факторов. Упрощенный подход, основанный на примитивной полной отсечке по принципу отраслевой или какой-либо иной принадлежности, невозможен», — говорится сообщении пресс-службы.

Но на текущий момент уровень одобрения по ипотеке снизился всего на 7%, отметили в банке.

Добавим, что ЦБ намерен мониторить ситуацию с кредитованием Альфа-банком пострадавших от пандемии отраслей бизнеса и граждан, передает ИА ТАСС. Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута заявил: «Я хочу сказать, что история с Альфа-банком о том, что якобы банк приостановил кредитование: обратите внимание, что вчера у Альфа-банка к вечеру вышел официальный релиз, в котором они отрицают, то есть их, с их точки зрения, их неправильно поняли, и ни о какой приостановке кредитования пострадавших отраслей речи не идет, и что они рассматривают каждую заявку индивидуально. Тем не менее, я предлагаю все заявления, которые касаются Альфа-банка аккумулировать, передать им и копии передать нам. Я обещаю, что мы с коллегами активно провзаимодействуем».