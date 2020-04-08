Для транспортников и ЖКХ хотят продлить мораторий за штрафы за ККТ

Сегодня в Госдуму поступил законопроект № 939357-7, который касается штрафов за неприменение ККТ для отдельных категорий налогоплательщиков.

В настоящее время до 01.07.2020 действует мораторий на штрафы за неприменение кассовой техники в салоне транспортного средства при реализации проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте. Также временно штрафа не применяется при расчетах за услуги в сфере ЖКХ, в том числе услуги ресурсоснабжающих организаций.

Законопроектом предлагается до 1 июля 2021 года продлить мораторий в отношении применения контрольно-кассовой техники при осуществлении вышеназванных расчетов (в сфере пассажирских перевозок и ЖКХ). Это связано со сложной ситуацией, которая сложилась из-за распространения коронавируса.