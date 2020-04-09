Как заполнить нулевой РСВ

С этого года компании будут сдавать расчет по взносам по новой форме. Можно ли в отчете не заполнять раздел 3, если нет выплат физлицам? Ответ на этот вопрос опубликован в газете УНП Северо-Запад.

Да, нужно сдавать раздел 3. В утвержденном порядке заполнения отчета сказано, что компания сдает нулевую отчетность, если в отчетном периоде не выплачивала доход физлицам. При этом в нулевом расчете следует заполнить титульный лист, раздел 1 без приложений и раздел 3 (п. 4.2 Порядка, утв. приказом ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@).

Заполнить нулевой отчет нужно так: