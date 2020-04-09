Упростить кредиты для МСП, аренда с оборота, все отрасли признать пострадавшими. Что предлагает Счетная палата

Государство должно оказать адресную помощь всем отраслям российской экономики в условиях распространения коронавируса, считают в Счетной палате.

«Потребуется дифференцированная помощь отраслям при признании пострадавшими всех отраслей», – сказал аудитор Счетной палаты Данил Шилков (по материалам ТАСС).

Также он полагает, что власти должны значительно усилить поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, их сотрудников, а также самозанятых россиян.

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«Мы сейчас находимся в постоянном контакте с правительством Российской Федерации, обсуждая возможные варианты предоставляемых антикризисных мер и способов предоставления поддержки экономике. Мы полагаем необходимым значительно усилить меры поддержки, предоставляемые как предприятиям, так и их работникам, действующим в сфере малого и среднего предпринимательства, и самозанятым гражданам», -– сказал аудитор.

Ещё он предложил изменить арендную плату для малого бизнеса, привязав ее к проценту от оборота компании.

«Сейчас в основном используются две схемы взимания арендной платы: фиксированная и процент с оборота. Было бы справедливо на данном этапе разделить риски и установить взимание арендной платы только по схеме жесткого процента от оборота. Например, 10% от оборота на период 6-12 месяцев. Это позволит получать минимальную ренту с бизнеса и плавно увеличивать поступления по мере роста выручки субъектов предпринимательства в данных помещениях. В свою очередь правительство, например, может дополнительно поддержать арендодателей мораторием на имущественный налог и НДФЛ», – сказал Шилков.

Кроме этого, предлагается сместить на полгода графики выплат по кредитам в банках для предприятий малого и среднего бизнеса без увеличения процентных ставок независимо от того, выдан ли кредит юридическому или физическому лицу.

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А также, упростить пакет документов и процедуру согласования для выдаччи кредита.

«Подавляющее большинство кредитных ресурсов в малом и среднем бизнесе размещены банками не только юридическим, но и физическим лицам. Считаю, что можно сместить графики гашения без увеличения процентных ставок и дополнительных ковенантов на шесть месяцев по всем, включая физлиц..., упростить форму заявления и пакет документов, свидетельствующий о снижении доходов», – сказал Шилков.

Аудитор отметил, что некоторые банки не дают четких инструкций, чтобы не давать кредитных каникул.

«Нужно установить срок рассмотрения заявления не более трех рабочих дней, а главное, предоставить возможность подачи заявлений онлайн, что позволит избежать очередей и риска заражения. Но государство должно будет компенсировать банкам потери, которые они в результате понесут», – заключил Шилков.