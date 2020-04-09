Нефть поднялась в цене перед встречей ОПЕК+

Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent превысила $33. Сегодня встреча ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
По состоянию на 08:50 мск цена барреля нефти выросла более чем на 4,5% и составила $33,38. На максимуме она составляла $33,85. Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI возросла на свыше 8,7%, до $25,9 за баррель.
Россия готова снизить производство пропорционально доле в общей добыче, с учетом совместного снижения на 10 млн барр./сутки (по материалам РБК).
Однако теперь не уверены в сокращении добычи американцы. Трамп утверждает что их страна уже сократила добычу, и вряд ли будут сокращать еще.