Как быть с оплатой от контрагентов, у кого трудности? Бухгалтеры делятся

В «Красный уголок бухгалтера» прилетел вопрос от подписчицы. Суть в следующем: стоит ли требовать сейчас оплаты от контрагентов, у которых трудности из-за коронавируса.

«Ребята, скажите – как вы поступаете с оплатой за свои услуги с компаниями, у которых сейчас трудности? Все остается на прежнем уровне, просто позволяете отодвинуть сроки, или снижаете на это время? Как вообще обсуждаете этот вопрос, и предлагаете ли меры сами?».

А ведь и правда, кто что делает? Понятно, что несколько следующих лет будут «годами коллекторов», поскольку рынок взыскания долгов будет насыщен, как и после любого кризиса. Но вот как быть сейчас?

Подписчики пишут разное.

«С каждым индивидуально.

Есть вечные нытики, скулят каждый день что денег нет, но мы же видим "в чем ходют и на чём ездют", и в ответ начинаем ныть более жалобно. И так 15 лет.

Есть клиентка в декрете и не вывозит прошлые объёмы, пришлось снизить, так как никогда не обижала в оплате. И премии, плюс подарки к каждому празднику, поэтому лучше снизить и помочь сохранить хоть-что и подождать годик, чем совсем потерять.

Есть клиенты, которые работают ради движения в жизни, им особо делать ничего не нужно, с таких берем не много и срочной оплаты не требуем, платят по мере возможностей.

А есть "борзые", вечная война за выбивание денег. Но тут палка о двух концах: либо слать в сад и не иметь денег, либо канючить. Мне кажется, им просто нравится такая игра.

Есть аптека у меня, сложно представить что в марте-апреле этого года они без выручки, но нет же. Я два часа выслушивала, что денег нет, продаж нет. А я-то знаю, что она кассу и терминал достаёт всего на 2 часа в день.

Реально пострадал от пандемии всего один клиент, буфеты при театрах, и они до октября работать не будут. Но у них есть запасной небольшой магазинчик на карманные расходы, поэтому на жизнь хватает и пока еще не поняли, что им делать дальше. Думаем вместе.

Есть адекваты, магазин непродовольственных товаров, налоги немалые. Я кипеж развела, к ним с разными вариантами, что делать и как жить. А в ответ услышала: угомонись, ну в отпуск в этом году слетают не 6 раз, а 3 раза, но чтоб все сотрудники и ты остались на месте.

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В общем, больше ноют и скулят».

Очень подробный комментарий. Есть и другие, покороче.

«Просто не платят. Не знаю, как с ними быть».

Ну какой-то план, наверное, пора по ним набросать. Хотя бы обзвонить и поинтересоваться о состоянии дел. А то они, может, и ликвидируются давно, а от них все оплату ждут.

«Буквально выколотила из компании (из реально пострадавших от карантина) на днях оплату за январь-март, это стоило мне усилий, есть противное чувство стыда за себя, но после оплаты полученными деньгами ОСАГО, КАСКО и расходников на машину чувство стыда испарилось.... Больше с ней работать не буду. Надо остановить цепочку трудностей.

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Понимаю все проблемы, но мои расходы мне никто не отсрочит (интернет, оплата работы 1С-ника). Люди, которые мне наконец то заплатили, не беднее меня, договаривались мы о сдельной работе, всегда предупреждаю что бесплатно и для опыта – это не ко мне, цена прямо скажем ниже рыночной (знакомые знакомых), я не оклад получила за нерабочие дни.

Решила, что за бесплатно лучше балду пинать, чем «в долг» работать. Если ценят мою работу и меня как специалиста, то найдут возможность платить, потому что мои расходы никто не отменяет и не переносит – начиная от бензина на заправке и заканчивая образованием ребёнка.

Когда то очень вникала в чужие трудности, теперь пусть вникают в мои. На основной работе зарплата упала. Объективно работы в разы (!) меньше + часть сотрудников будет уволена. Если денег не будет на счете, то буду просить у руководства наличку в счёт оплаты, в личный долг. Согласиться на изменение оплаты в условиях сегодняшних это нормально, но не получать и ее я не согласна».

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Вполне оправданная позиция. Все просят «понять и простить», но кто «поймет и простит» нас самих? Особенно когда ипотека, дети, и прочие современные проблемы?

А еще есть вот такой комментарий:

«У меня один клиент вот так отвалился. В приказном порядке потребовал явиться в офис, оплатить счет. На ответ, что режим самоизоляции никто не отменял, и что готова все сделать удаленно (такая возможность есть), ответил, дословно: "Я сказал. Вы услышали". В офис я не поехала. Через день, написал, что взяли другого бухгалтера, менее пугливого».

Деньги деньгами, а здоровье все равно важнее. И плохо, когда люди этого не понимают.

И наконец, приведем шуточный комментарий:

«Еще можно предложить бартер. Вы им отчетность – они взамен отрабатывают».

Тоже неплохо, наверное.