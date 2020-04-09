Утвержден новый перечень медицинских услуг для социального вычета

Правительство утвердило новый перечень платных медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, при оплате которых можно оформить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Постановление от 8 апреля 2020 года № 458 опубликовано на сайте Кабмина.

Перечень, который был утвержден в 2001 году, признается утратившим силу. Новое постановление вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц. Т.е. начало действия документа — 1 января 2021 года.

В новый перечень дорогостоящих видов лечения, в частности, вошел ряд услуг по ортопедическому лечению с врожденными и приобретенными дефектами зубов, и услуги, которые оказывают в рамках высокотехнологичной медпомощи. Кроме того, в списке есть услуги по лечению бесплодия, а также услуги, оказываемые в рамках паллиативной медицинской помощи, предусматривающие использование на дому медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека.