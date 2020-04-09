Инвалидность оформлять онлайн, безработных тоже. Неустойка за просрочку кредита не больше 20%. Заседание Правительства 9 апреля

О чем говорил Мишустин на заседании Правительства. Коротко в тезисах. В частности, говорили об оформлении инвалидности удаленно и об автоматическом ее продлении.

Электронные трудовые книжки. При обращении за госуслугами не нужно подтверждаь стаж с 1 января 2020 года. Все подтвердят электронно.

Размер неустойки граждан за невозврат кредитов не сможет превышать 20% от долга.

Дистанционная регистрация на бирже труда, на портале «Работа в России»

Подписано постановление об оформлении инвалидности онлайн.

Уже оформленная инвалидность будет продлеваться автоматически.

Меры регионов по борьбе с заражением не должны быть избыточными. Но для каждого региона должны быть свои антикризисные меры.

Также Мишустин призвал особое внимание сейчас уделить медикам, их зарплаты вырастут.

Собственно, все как поручил президент во вчерашнем обращении перед селектором с главами регионов.