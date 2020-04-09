В Санкт-Петербурге могут временно отменить плату за капремонт

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Санкт-Петербурга подготовили законопроект об отмене платежей на капремонт до конца июня 2020 года.

Планируется, то освобождение будет действовать с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года.

«Отмена платежей за капитальный ремонт по примеру Москвы, Подмосковья и Ленинградской областей — одна из необходимых мер поддержки граждан в условиях сложной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что сейчас запланированные работы по капитальному ремонту частично приостановлены: ремонтируют только фасады и крыши, а инженерные и внутренние работы не проводятся.

Поэтому и взносы жителей на капремонт можно и нужно поставить на паузу, что хоть и немного, но облегчит платежные обязательства петербуржцев, считают авторы проекта.