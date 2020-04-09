Петербургскому бизнесу снизили ставки по УСН. Но только особо пострадавшему

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о снижении налогового бремени для некоторых видов бизнеса в 2020 году.

Одна из статей закона снижает ставки по УСН: при объекте «доходы» с 6 до 3 процентов, при объекте «доходы за минусом расходов» с 7 до 5 процентов.

Ставка 7% по УСН с объектом «доходы минус расходы» в Санкт-Петербурге действует не первый год и без всяких условий.

К особо пострадавшим, по версии петербургских властей, относятся следующие виды деятельности (ссылка на ОКВЭД):

раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;

раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (за исключением вида экономической деятельности, предусмотренного кодом 92 «Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей»);

код 49.39 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки»;

код 59.14 «Деятельность в области демонстрации кинофильмов»;

код 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»;

код 82.30 «Деятельность по организации конференций и выставок»;

код 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»;

код 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»;

код 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми».

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Применять пониженную ставку могут организации и ИП, если размер средней месячной заработной платы работников за 2020 год равен размеру минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге (19 тыс.рублей) или превышает её.

Этим же законом для некоторых отраслей введены льготы по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам.