Куда обращаться за новым пособием на детей до трех лет

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми в апреле — июне 2020 года в размере 5 тыс. рублей. Выплаты будут производится на детей до трех лет, при условии, что родители имеют право на материнский капитал.

И сразу появилось много слухов в интернете, что пособия будут платить из материнского капитала и что тем, кто его уже получил, никаких пособий не дадут. Так вот, это не так. Пояснения по этому поводу даны на сайте Минтруда.

«Новую выплату смогут получить и те, кто уже воспользовался средствами материнского капитала. Если право на материнский капитал у семьи возникнет в течение этих трех месяцев, то родители также получат возможность обратиться за выплатами», – сообщил глава министерства РФ Антон Котяков.

Средства на дополнительные пособия будут направлены из федерального бюджета. Деньги будут выплачиваться в апреле – июне, при этом обратиться за выплатой можно будет до 1 октября, но только при условии, что право на выплату возникло до 1 июля. Обратиться за пособием смогут те обладатели права на материнский капитал, чьим детям еще не исполнилось 3 года. Если в семье несколько детей этого возраста, то пособие будет выплачено на каждого ребенка

Обратиться за средствами можно будет электронно - в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации или на портале gosuslugi.ru.

Не стоит обращаться в МФЦ, работники этих центров не в курсе выплаты таких пособий, поскольку там их не выплачивают.