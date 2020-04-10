ОПЕК + не договорились из-за Мексики. Переговоры будут сегодня

Несмотря на то, что Россия и Саудовская Аравия сумели договориться о сокращении добычи нефти, сделку все-таки перенесли на пятницу.

На этот раз, не захотела принимать условия сделки Мексика, которой предложили сократить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Министр энергетики Росио Нале Гарсия была согласна лишь на 100 тыс. барр./сутки.

Участники переговоров рассчитывают, что Мексика все же примет участие в сделке. Также в ОПЕК+ надеются, что на снижение пойдут и другие страны — США, Канада, Бразилия и Норвегия (источник РБК).

На «Клерке» вчера писали, что Россия и Саудовская Аравия договорились о снижении добычи нефти, что благотворно повлияло на курс рубля.