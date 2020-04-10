Упростят процедуру освобождения от штрафа за нарушения с ККТ. Чека коррекции будет достаточно

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 818206-7, который вносит поправки в статью 14.5 КоАП в части штрафов за нарушения по применению ККТ.

Избежать штрафа за нарушения с ККТ будет проще. Не надо будет предоставлять в ФНС лишние документы. Достаточно одного чека коррекции.

Поясним, сейчас в целях избежания привлечения к административной ответственности необходимо выполнение двух действий:

1) сообщить в налоговые органы о допущенном правонарушении;

2) направить в налоговые органы документы, подтверждающие соответствующее исправление допущенного нарушения.

Законопроектом статья 14.5 КоАП дополняется положением о достаточности формирования кассового чека коррекции для освобождения от привлечения к административной ответственности.

Это позволит налогоплательщику, допустившему нарушение, сформировать кассовый чек коррекции на своей ККТ, который автоматически будет направлен в налоговые органы, и будет рассматриваться одновременно и как сообщение о правонарушении и как документ, подтверждающий исправление ошибки , что позволит избежать дополнительных действий со стороны налогоплательщика.

Напомним, проект был внесен в октябре 2019 года. Изначально автором проекта выступил член Совета Федерации Алексей Русских. Позже состав инициаторов пополнился новыми фамилиями.