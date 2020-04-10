В Москве поймали мошенников с фальшивыми тестами на COVID-19

Московская полиция возбудила уголовное дело на троих дельцов, продававших 350 фальшивых тестов на коронавирус.

«Стартаперы» разместили объявление о продаже в интернете. Вот только откликнулась на него полиция.

Аферистов задержали при продаже 350 тестов по цене 2,3 тысячи рублей за каждый:

«Злоумышленники продавали вакуумные одноразовые пробирки для отбора образцов крови, содержащие неизвестное вещество» – сообщается на «МВД-медиа».

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 (приготовлениек преступлению и покушение на преступление) и 159 (мошенничество) УК.