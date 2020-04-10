Предложили вычеркнуть некоторые компании из списка претендентов на госпомощь. В частности, «Фонбет»

Член фракции ЛДПР в Госдуме Максим Зайцев обратился в Минпромторг с просьбой разобраться, почему букмекерская контора «Фонбет» попала в список системообразующих компаний, которым будет в случае кризиса помогать Правительство.

Парламентарий поинтересовался, почему в перечне системообразующих организаций от 2020 года, который утверждается правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики, оказались:

букмекерская контора «Фонбет»;

ПАО «Аптечная сеть 36.6», цены на лекарства в которой выше средних;

«Торговый дом ЦУМ», реализующий предметы личного пользования класса люкс;

иностранные корпорации «Леруа Мерлен», «Икеа», «Адидас» и «Макдоналдс».

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«Убежден, что в столь непростое для страны время расходовать бюджетные средства нужно очень внимательно, делая акцент, как сказал Владимир Вольфович Жириновский, на незащищенные слои населения, а не помогать зарубежным торговым гигантам или букмекерам, ? заявил Максим Зайцев. ? „Фонбет“ — это, по сути, казино, лотерея. Лотерея не может быть предприятием, на котором базируется наша национальная экономика и вряд ли ставки на спорт помогут нам достичь социального и политического равновесия».

Депутат напомнил, что сегодня в России многие предприниматели находятся на грани банкротства, а это «сотни тысяч рабочих мест по всей стране».

«Нам есть кому помогать и кроме «Фонбета», ? резюмировал парламентарий.

Напомним, Минфин рассматривает вариант исключения букмекерской конторы из списка системообразующих компаний.