Предлагают вернуться к системе исчисления НДС «по оплате», а не «по отгрузке», как сейчас

В экономике нарастает кризис неплатежей. И на этом фоне необходимо изменить порядок уплаты НДС, вернув существовавший до 2006 года принцип «оплата налога после оплаты товара», считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Сейчас, как известно, НДС платится «по отгрузке». Налог приходится платить, даже если денег от покупателя не поступило, и когда они поступят — неизвестно.

Уплата НДС «по оплате» выгодна тем, что если покупатели систематически задерживают оплату или же им предоставляется большая отсрочка, то обязанность по уплате НДС наступает после оплаты товара, пояснил Титов.

Если оплаты нет, нет и налога. При этом метод уплаты НДС «по оплате» должен быть единым как для продавца, так и для покупателя, чтобы учет средств совпадал.