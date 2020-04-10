Удаленная подача заявления на ЕДВ по инвалидности: неудобный интерфейс, много путаницы

История от читателя «Клерка» о том, как он пытался выбить пенсию по инвалидности на ребенка в период эпидемии:

«Попытались мы с супругой подать заявление по инвалидности ребенка на ЕДВ удаленно, поскольку ехать в ПФР по Москве сейчас нет никакого желания.

2 апреля заявление на ЕДВ было подано. Был даже сделан скриншот, чтобы номер заявки запомнить.

Ответ был, что заявка принята, в течение 10 дней будет решение.

8 апреля посмотрели статус заявки — ее нет. Просто нет. Написали в техподдержку:

И вот что пишет техподдержка:

На календаре уже 10 апреля. Похоже, придется подавать заявку заново.

При этом, все ведь подалось. Ответ о принятии приходил. Зачем вообще делать удаленную подачу „из-за коронавируса“, если это не работает?

Есть и другие жалобы на сайт ПФР. К примеру, что он вообще висит, нет возможности подать заявление на получение выплат на ребенка.

Подали заново. Скриншотим каждый шаг. Ждем что будет.

В итоге выяснилось, что смотрели не там, поскольку очень неудобный интерфейс приложения. И много путаницы из-за этого.

В мобильном приложении можно получить не все услуги, перекидывают на сайт. А после подачи на сайте вообще непонятно что и где потом искать».