У бухгалтеров снижается доход

Сейчас бизнес переживает нелегкие времена. Многие уже находятся на грани разорения.

А ведь бизнес — это клиенты или работодатели бухгалтеров

Некоторые коллеги сетуют, что почти все организации и ИП, в которых они вели учет, сейчас приостановили бизнес. Оплачивать услуги бухгалтера им просто нечем, да и может так статься, что бухгалтер им скоро вовсе не понадобится.

Где-то дело уже дошло до увольнений, где-то еще нет, но бухгалтеры уже предчувствуют неладное. Не исключено, что с некоторыми клиентами/работодателями придется расстаться. А это неизбежно приведет к снижению дохода, и хорошо, если не до нуля.

А как с этим обстоят дела у вас? Приглашаем вас принять участие в опросе.