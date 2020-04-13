2,25 млн рублей налога, пеней и штрафов за искусственное дробление бизнеса

Апелляция подтвердила решение налоговиков об искусственном дроблении бизнеса налогоплательщика.

Дело: А09-11176/2017.

Как указано в материалах дела, в 2017 году налоговый орган провел выездную налоговую правильности исчисления и уплаты компаний налогов в 2015 году. По ее итогам налоговики предложили ООО «ДОЦ плюс» уплатить 2,25 млн рублей – налог на имущество, пени и штраф. Налогоплательщик не согласился с вынесенным решением, и суд первой инстанции его поддержал, однако апелляция признала решение налоговой инспекции законным.

Как установил суд, в августе 2014 года Яков Такваров и ООО «ДОЦ плюс» учредили ООО «Капитал Групп» с уставным капиталом в 1 млн рублей, распределив между собой доли в 75,0025% и 24,9975% соответственно. ООО «ДОЦ плюс» в качестве вклада в уставный капитал передало ООО «Капитал Групп» недвижимость в Брянске согласованной стоимостью 249,9 тыс. рублей: два цеха общей площадью 2,1 тыс. кв. метров, четыре нежилых помещения, склад, а также кран, линию по пилению бревен, ограждение и бетонную площадку.