Клерк.Ру

2,25 млн рублей налога, пеней и штрафов за искусственное дробление бизнеса

Апелляция подтвердила решение налоговиков об искусственном дроблении бизнеса налогоплательщика.

Дело: А09-11176/2017.

Как указано в материалах дела, в 2017 году налоговый орган провел выездную налоговую правильности исчисления и уплаты компаний налогов в 2015 году. По ее итогам налоговики предложили ООО «ДОЦ плюс» уплатить 2,25 млн рублей – налог на имущество, пени и штраф. Налогоплательщик не согласился с вынесенным решением, и суд первой инстанции его поддержал, однако апелляция признала решение налоговой инспекции законным.

Как установил суд, в августе 2014 года Яков Такваров и ООО «ДОЦ плюс» учредили ООО «Капитал Групп» с уставным капиталом в 1 млн рублей, распределив между собой доли в 75,0025% и 24,9975% соответственно. ООО «ДОЦ плюс» в качестве вклада в уставный капитал передало ООО «Капитал Групп» недвижимость в Брянске согласованной стоимостью 249,9 тыс. рублей: два цеха общей площадью 2,1 тыс. кв. метров, четыре нежилых помещения, склад, а также кран, линию по пилению бревен, ограждение и бетонную площадку.

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При этом остаточная стоимость переданного имущества по данным бухгалтерского учета составила 102,7 млн рублей, то есть 0,24% от согласованной стоимости. ООО «Капитал Групп» применяло упрощенную систему налогообложения со ставкой 6% и не уплачивало налог на имущество. В сентябре и в октябре 2014 года ООО «Капитал Групп» сдало ООО «ДОЦ плюс» названное выше имущество в аренду по согласованной цене 249,9 млн рублей.

За линию по пилению бревен, кран, ограждение и бетонную площадку ООО «ДОЦ плюс» обязалось выплачивать арендодателю 59 тыс. рублей в месяц. За два цеха, четыре нежилых помещения и склад была установлена ежемесячная арендная плата в 281,7 тыс. рублей. При этом в договорах аренды не был предусмотрен порядок расчетов за электроэнергию, использованную при эксплуатации зданий и оборудования. В ходе процесса апелляционный суд установил, что:

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  • ООО «Капитал Групп» и ООО «ДОЦ плюс» являются взаимозависимыми лицами;
  • находятся по одному и тому же адресу;
  • согласованная стоимость неденежного вклада составила лишь 0,24% от остаточной стоимости переданного в уставный капитал имущества;
  • среднесписочная численность сотрудников ООО «Капитал Групп» в 2015 году составляла 0 человек;
  • за 2015 год поступления на расчетный счет ООО «КАПИТАЛ ГРУПП» составили 350 руб., что свидетельствует об отсутствии деятельности в 2015 году;
  • по расчетным счетам ООО «КАПИТАЛ ГРУПП» отсутствует списание денежных средств, связанное с осуществлением реальной финансово-хозяйственной деятельности;
  • за использование имущества согласно договорам аренды ООО «ДОЦ плюс» ежеквартально должно было производить арендные платежи, но никаких оплат произведено не было, что свидетельствует о фактической принадлежности имущества налогоплательщику.
В итоге, Двадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что ООО «ДОЦ плюс» в 2015 году получило необоснованную налоговую выгоду в виде разницы в налоговых обязательствах, возникающих при применении общего и льготного (упрощенного) режимов налогообложения, в связи с тем, что организации, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, не являются плательщиками налога на имущество.

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По словам юриста налоговой практики юридической фирмы «Арбитраж.ру» Сергея Филиппова, оптимизация налогообложения – инструмент тонкой настройки, поскольку всегда существует риск признания операций фиктивными, что повлечет за собой доначисление налогов по Постановлению Пленума ВАС РФ № 53.

«Как неоднократно подчеркивалось судами, действия хозяйствующих субъектов должны быть экономически обоснованными. Фактическое отсутствие арендных платежей в адрес арендодателя за переданное собственному учредителю имущество, отсутствие обычных расходов, характерных для любой предпринимательской деятельности, неразграничение в договорах аренды недвижимости обязанности по уплате коммунальных платежей, а также полное отсутствие в штате арендодателя работников – обстоятельства, убедившие апелляционную инстанцию в получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды», – Сергей Филиппов.

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