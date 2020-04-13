2,25 млн рублей налога, пеней и штрафов за искусственное дробление бизнеса

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Да если б у нас на бухгалтерию тратили 2% от выручки, включая всё: даже канцтовары и прочее, что ...
Интересно, а вместо потухших грузных Тётьмаш из штатных бухгалтерий в аутсорсинговых кто работает...
Не надо про "никто" - вменяемые хозяева не вешают кадровое делопроизводство на бухгалтера....
Квалифицированная рабочая сила (в том числе и главбухи) это не то на чём можно экономить. Такие р...
У жены подруга, у неё брат давно уехал в Китай и женат на китаянке. Сами они живут далеко от пров...
Очередная рекламная статья. С совершенно бездарными расчетами, к тому же приплыл Америку. Как спе...
Да, оспаривать можно и нужно и это работает. Пересчёт заработает после оспаривания, то есть снача...
Оспаривать будем однозначно,хотим услышать ответ от правительства области -откуда такие цифры.это...
Бухгалтерия — подразделение, которое не создает доходы, а вот расходы еще как гене...
Кадастровую меняют раз 5лет.в Ярославле стоит оспорить 50тыс.за участок.Оспаривали ранее,в нескол...
Какое 6 мая, налоговые везде работают удаленно- отправляйте енвд-4 по ткс или по почте-у нас...
Поправлюсь6 не будем смеяться, посочувствуем
Опять пресловутая "Тетя Маша из бухгалтерии"))), наверно это что-то очень личное))). Это так сказ...
Так это реальное пополнение бюджета , если сверху отмашку дадут огромные возможности у проверяющи...
Очередная попытка полить всех штатных бухгалтеров грязью, чтобы самим быть белыми, пушистыми и хо...
Автор не корректен до безобразия!! И похоже кроме как сравнением числа бухов на душу населения ни...
А нефиг выпендриваться - оградки городить.
ОЙ, как бы хотелось в этом поучаствовать! Например, у меня ничего моего нет, так получилось (не с...
И как они будут соблюдать дистанцию в 1,5 метра при обработке пролежней?...
Я тоже "для ассортимента" отмечусь тут. Статистика прислала в формате xml, я не могу понять, чего...
Сколько будет стоить? Вы серьезно? Я бы не заплатила и 0,01 коп. ...
Ага, бесплатная раздача индульгенций.
Где то читала что Москва и область как один субъект.У меня регистрация в МСК, работа и местожител...
Ну совсем не смешно, а сразу видно человека который не работал в малом бизнесе. Никто именно кадр...
в одном случае вы говорите что рф коммерческая структура а не какое не государство , в другом слу...
Не получится. Если правильно считать.
А ещё интересует как в этом случае учитывать вычет в 4000 по мат.помощи - он ГОДОВОЙ?...
Если вычесть ранее начисленные, т.е. за январь-март, (которые целиком по 22%, если ПФР берем), то...
Эмм, а что такого в кадровом учете, чего не может узнать бухгалтер? ...
Прочитав про кадры, я чуть не прослезилась. Это абсолютно другая должность, и почему в небольшой ...
Лично я вся едой пахну.. до нижнего белья!!!! Ибо кабинет в силу уникальности движения потоков во...
Считать налог будете вы сами, в декларации 3-НДФЛ.И регистрация в качестве самозанятого никак не ...
Прежде чем регистрироваться как самозанятый при сдаче своей квартиры в аренду, стоит подумать - к...