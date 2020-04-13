Банки хотят проверять счета заемщиков перед кредитными каникулами. Что случилось в выходные

Страны ОПЕК+ наконец-то договорились, москвичи готовы жертвовать своими правами, банки хотят знать, сколько у желающих получить кредитные каникулы денег, а США опять всем грозят санкциями.
Телеграм-канал «Поворот на право» рассказал об основных новостях выходных дней.
«Что случилось за выходные: главное
- Страны ОПЕК+ наконец-то договорились. Теперь все нефтедобывающие государства снизят уровень добычи на 9,7 миллионов баррелей в сутки. После июня 2020 года снижение будет постепенно нарастать до мая 2022 года. Если бы эта сделка не состоялась, то России пришлось снизить бы добычу на 20 млн барр./сутки.
- Москвичи готовы жертвовать своими правами для борьбы с коронавирусом. Согласно опросу от «Ромир», 69% жителей столицы готовы временно терпеть нарушение их прав в период пандемии. Интересно, что большая часть согласившихся – это люди от 39-45 лет со средним образованием. Москвичи до 24 лет, а также люди с высшим образованием или ученой степенью на сокращение их прав не согласны (28%).
- Банки хотят проверять счета заемщиков, прежде чем выдавать им кредитные каникулы. Нацсовет финансового рынка и Ассоциация банков РФ хотят создать единую систему для контроля изменения доходов заемщиков. По идее, это поможет отсеять тех, у кого есть достаточно средств для платежей по кредиту.
- В Москве ограничен въезд в город, а также начал применяться пропускной режим. О пропусках читайте на «Клерке».
- В США ввели режим ЧС во всех штатах, а также Вашингтон готовит пакет санкций для тех стран, которые не забирают из Америки своих граждан».
Больше всего зацепили банки. Интересно, от какой суммы на счете заемщика банк откажет в каникулах? И сочтет что заемщик и так справится?