В каких регионах больше всего новых рабочих мест. Спойлер: в Подмосковье

Число рабочих мест за последние три года увеличилось в 25 российских регионах, а в 60 сократилось, свидетельствует исследование РИА Новости.

Поясним, число созданных рабочих мест в рейтинге рассчитано как разница в среднегодовом количестве занятых в возрасте 15-72 года.

На первом месте — Московская область, где за 2017-2019 годы было создано 200 тысячи рабочих мест. На втором — Москва (89 тысяч).

Также в первую десятку вошли Краснодарский край, Челябинская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Республики Крым и Ингушетия, Воронежская область и Чеченская Республика. В целом первая десятка регионов за последние три года создала 617 тысяч рабочих мест.

Наибольшее снижение числа работающих наблюдается в Республике Башкортостан (-85 тысяч за 3 года), Оренбургской области, сократившей 77 тысяч рабочих мест, и Пермском крае (-77 тысяч рабочих мест).