Бесплатный доступ к социально значимым сайтам повлечет расходы для операторов связи

При оказании бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам операторы связи, помимо основных расходов, могут столкнуться еще и с дополнительным налогообложением, предупреждают в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Операторам связи придется платить НДС с услуг по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам, следует из проекта отзыва комиссии по связи и ИТ РСПП.

Из законопроекта следует, что хотя оператор оказывает услугу безвозмездно, он обязан заплатить в бюджет НДС с ее реальной стоимости, считают авторы отзыва РСПП.

В Минкомсвязи считают, что аргументы о расходах операторов приводятся «без достаточных оснований», поскольку их размер будет зависеть от состава реестра социально значимых сайтов. Для проверки тезиса о расходах по инициативе операторов связи и проводится эксперимент, подчеркнули в пресс-службе министерства, напомнив, что ввести безвозмездный доступ к определенным сайтам поручил президент (источник «Коммерсантъ»).

Скорее всего, эти расходы в конечном счете лягут на плечи пользователей. В виде подорожания тарифов.

На «Клерке» уже писали о списке таких сайтов. Бухгалтерских сайтов там нет вообще. Как и «Клерка». Зато есть другие сайты, социальная значимость которых вызывает некоторые сомнения.