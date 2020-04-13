Больничный через госуслуги можно оформить «на себя и на того парня»

Жители России смогут подать заявление на дистанционное оформление больничного листа не только на себя, но и на другого человека через портал госуслуг, напомнили в Минкомсвязи.

«Заявление на дистанционное оформление больничного листа через Единый портал госуслуг можно подать теперь не только за себя, но и за другого человека, даже если он не зарегистрирован на портале», – сообщили в министерстве.

Новый порядок получения листков нетрудоспособности действует с 20 марта по 1 июля 2020 года.

Для оформления документа к электронному заявлению нужно будет приложить копии страниц загранпаспорта с отметкой о последнем пересечении границы и электронный билет на поезд или самолет (или его копию, если в загранпаспорте отсутствует отметка о пересечении границы).

«При заполнении заявления за другого человека необходимо в простой письменной форме оформить согласие на открытие больничного и приложить скан. Полученная информация автоматически передается в Фонд социального страхования (ФСС). После проверки в течение двух рабочих дней электронный больничный будет загружен в личный кабинет на Едином портале госуслуг. Также ФСС направит информацию об оформлении больничного работодателю», – пояснили в Минкомсвязи (источник ТАСС).

Интересно, а понятие «другого человека» – это вообще любой человек? Или это должен быть родственник, к примеру?