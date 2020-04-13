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Малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей дали арендные каникулы

Организации и ИП, включенные в реестр малого и среднего бизнеса, получили арендные каникулы по договорам аренды федерального имущества.

Однако дали их не всем. В Распоряжении Правительства от 10.04.2020 № 968, освобождающим от арендных платежей на период апрель-июнь 2020 г., перечислены следующие виды деятельности:

  • авиаперевозки и аэропортовая деятельность;
  • общепит;
  • туризм и гостиничный бизнес;
  • деятельность в сфере культуры, досуга, развлечений и спорта;
  • физкультурно-оздоровительная деятельность;
  • организация выставок;
  • некоторые бытовые услуги;
  • дополнительное образование.

Остальные субъекты МСП могут получить только отсрочку по платежам. От самой арендной платы их не освобождают.

Давать освобождение или отсрочку будут в случае обращения аредатора в Росимущество.

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