Малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей дали арендные каникулы

Организации и ИП, включенные в реестр малого и среднего бизнеса, получили арендные каникулы по договорам аренды федерального имущества.

Однако дали их не всем. В Распоряжении Правительства от 10.04.2020 № 968, освобождающим от арендных платежей на период апрель-июнь 2020 г., перечислены следующие виды деятельности:

авиаперевозки и аэропортовая деятельность;

общепит;

туризм и гостиничный бизнес;

деятельность в сфере культуры, досуга, развлечений и спорта;

физкультурно-оздоровительная деятельность;

организация выставок;

некоторые бытовые услуги;

дополнительное образование.

Остальные субъекты МСП могут получить только отсрочку по платежам. От самой арендной платы их не освобождают.

Давать освобождение или отсрочку будут в случае обращения аредатора в Росимущество.