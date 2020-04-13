Малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей дали арендные каникулы

Организации и ИП, включенные в реестр малого и среднего бизнеса, получили арендные каникулы по договорам аренды федерального имущества.
Однако дали их не всем. В Распоряжении Правительства от 10.04.2020 № 968, освобождающим от арендных платежей на период апрель-июнь 2020 г., перечислены следующие виды деятельности:
- авиаперевозки и аэропортовая деятельность;
- общепит;
- туризм и гостиничный бизнес;
- деятельность в сфере культуры, досуга, развлечений и спорта;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- организация выставок;
- некоторые бытовые услуги;
- дополнительное образование.
Остальные субъекты МСП могут получить только отсрочку по платежам. От самой арендной платы их не освобождают.
Давать освобождение или отсрочку будут в случае обращения аредатора в Росимущество.