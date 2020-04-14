Клерк.Ру

Налоговики шлют незаконные требования по камеральным проверкам

Никакие коронавирусы нашим налоговикам не помеха, они трудятся и засыпают организации требованиями. В том числе и не соответствующими закону. Вот о таком требовании от 26-й московской налоговой рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Сдали УСН за 2019 г. доходы — расходы. Убытка нет, но по году вышел минимальный налог. ФНС прислала требование, где указала, что предоставьте документы, подтверждающие расходы за 2019 год , в случае непредоставления составим акт и доначислим налог»

Участники группы в возмущении. При камеральной проверке не имеют права требовать все документы, это не выездная проверка. Тем более, что убытка нет.

«По 88 требовать документы в вашем случае не имеют права. У нас был убыток, запросили Кудир. Дала пояснения с подробными таблицами. Если захотят книгу, пусть ссылаются на 93 статью»

«По 88 могут требовать только пояснения, да и то перечень оснований закрытый. Если ничего из перечня не предъявили, то в соответствии со 21 ст.НК РФ можно не отвечать на незаконное требование. Правда лучше им сразу об этом написать»

Центр обучения «Клерка»
📌 Реклама
Курс «Все про дробление бизнеса» со скидкой 20%
Полноценный курс о дроблении бизнеса в трех частях
Мария Ильяшенко
Узнать больше

Но судя по всему, требования автоматом шлют теперь почти всем. Причем по сути подменяя камеральной проверкой выездную.

«Я так поняла, что теперь всем такое автоматом. Мне даже письмо не приходило, просто позвонили из 24 ифнс (я была в РОНЦе на операции) и сказали, а куда это вы деньги под отчет отправляли (типа обналичка по их мнению), привозите в течении 5 дней письмо, КДиР и все подтверждающие документы»

«Тоже получил требование по 88 статье. Д-Р, в требовании написали, что по их данным расход у меня меньше. Плюс к этому притянули за уши, в связи с уменьшением налога по ранее полученному убытку на 1000р предоставить все-все за 2019 и тот год когда был убыток»

Это только на словах у нас поддержка малого бизнеса, а налоговики не взирают на реестр МСП. И даже наличие прибыли их не интересует.

📌 Реклама
Отключить

«Сдала прибыль 1 числа , 2 прилетело требование, декларация была с прибылью. 51 Налоговая , мы микропредприятие»

Если таким способом сейчас будут выбивать деньги из малого бизнеса, то на следующий год платить налоги будет уже некому.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить