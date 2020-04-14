Налоговики шлют незаконные требования по камеральным проверкам

Никакие коронавирусы нашим налоговикам не помеха, они трудятся и засыпают организации требованиями. В том числе и не соответствующими закону. Вот о таком требовании от 26-й московской налоговой рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Сдали УСН за 2019 г. доходы — расходы. Убытка нет, но по году вышел минимальный налог. ФНС прислала требование, где указала, что предоставьте документы, подтверждающие расходы за 2019 год , в случае непредоставления составим акт и доначислим налог»

Участники группы в возмущении. При камеральной проверке не имеют права требовать все документы, это не выездная проверка. Тем более, что убытка нет.