Налоговики шлют незаконные требования по камеральным проверкам

Этот отчёт сдают и готовят кадровики. При чем тут бухгалтерия и за что нужно держаться авторка мо...
30-50 тысяч рублей это должна трудовая инспекция проверить, а им заняться сейчас нечем больше, кр...
Ау, КПРФ! Вы не поверите, но за МКАДом жизнь ЕСТЬ! И она тоже хочет есть......
как вовремя! когда уже все отправили.
Пока нет. с 01.04 СЗВ-ТД на следующий день после приема или увольнения сотрудников....
Программа отличная! Мы давненько с вами! Удобно пользоваться и видим , что вы круто усовершенств...
и субсидиарку потом с директором разделит😆
Про коммунальные платежи информация "передернута", государство не разрешало не платить, а запрети...
КУДиР по НК не заверяется никакими инспекторами года так с 2013-го...
КУДиР по НК заверяется, а не предоставляется
А все почему?! Потому что умные очень :)
Кто будет сомневаться сегодня в опасности ковида - секир башка ждет!...
у меня к этому прибавляется ЕГАИС и Меркурий , юрист и секретарь - это вообще по умолчанию... ...
На детей до 14 лет пропуск не оформляется, дитё должно быть в сопровождении взрослого, имеющего п...
опс, кажется не в ту тему. эх(
Они из своих партийных сбережений выплатить предлагают? Тогда я за инициативу )))...
Мало того, что только отменяют для тех, кто с ККТ и на УСН доходы, так и для них это не обязатель...
В табличке не все налоги, а только самые распространенные. ИП на ОСНО не так много, тем более в п...
КБК от региона не зависит. У вас указан неправильный КБК. Это вообще очень старый код, для платеж...
С калькулятором разобрался,спасибо. По кбк вопрос: отчёт, который я сейчас переделываю из-за не с...
Почему нет варианта: " Я работаю на одной, и работодатель уже снизил зарплату " (даже за март)...
Даже если предприятие не относится к тем, которым разрешено работать - выплату зарплаты и перечис...
Мда уж... не, мне после выступления нашего уважаемого о том, что нерабочие дни до конца апреля ср...
без проблем. выгоните всех бухгалтеров. денюшки компании прожирают, вечно кричат что-то про закон...
Я еще когда статью читал, подумал: А почему он кол-во бухгалтеров в пересчете на квадратный метр ...
😃 как всегда ИМ хуже всех 😃
Так ещё сегодня услышала в одной передачке, что "умные" люди, наслушавшись обещаний пошли и набра...
И от налоговой, с ее, подчас, экзотическими требованиями, красиво отобьется...
Авансовый платеж НДФЛ для ИП за 1 квартал 2020 года. В табличке со сроками уплаты его нет....