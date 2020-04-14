Депутаты предложили ввести госрегулирование цен на продукты. Прощай, рыночная экономика?

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму два законопроекта о государственном регулировании цен на продукты питания.

Согласно первому документу, правительство РФ будет обязано замораживать розничные цены на ряд социально значимых продуктов при их удорожании за месяц более чем на 30%. К таким продуктам относятся мясо, рыба, молоко, яйца, крупы и некоторые овощи. Сейчас у правительства есть право регулировать цены, но депутаты хотят его обязать это делать.

Второй проект наделяет региональные власти полномочиями по ограничению цен на те же категории товаров. Также устанавливается, что розничные цены в магазинах не должны превышать цены производителей более чем на 50%, а цены оптовых поставщиков — более чем на 20%.

«Торговые сети должны умерить свои аппетиты, тем более что сейчас они в более выгодном положении. Ведь в отличие от многих других предприятий продуктовые магазины открыты и работают», — считает Сергей Миронов

Законопроекты носят явно популистский характер и не будут приняты Госдумой. Тем более, что госрегулирование цен может привести только к одному — исчезновению продуктов из магазинов.