У москвичей снижаются доходы

39% жителей Москвы признались, что серьезно потеряли в доходах, 32% временно перестали работать, а 12% заявили, что остались без работы. Вместе с тем 30% горожан сообщили, что в их жизни в плане доходов ничего не поменялось.

Таковы результаты опроса, проведенного холдингом «Ромир».

Среди тех, кто остался без работы больше всего людей в возрасте 45-50 лет, а вот о серьезной потери в доходах чаще всего сообщали москвичи 35-44 лет.

«Очевидно, что помимо медицинских угроз, пандемия коронавируса приносит и серьезные социальные изменения. Люди теряют доходы, работу, в обществе растет тревожность и неуверенность в завтрашнем дне. Вне всякого сомнения, пандемия минует острую фазу, но с социальными последствиями нашим элитам предстоит разбираться серьезно и долго», — прокомментировал президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милёхин.

Напомним, на нашем сайте проходит опрос для бухгалтеров на аналогичную тему. Приглашаем вас принять в нем участие. Судя по предварительным результатам, бухгалтеры замерли в тревожном ожидании, но оптимстического настроя не теряют.