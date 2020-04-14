Депутаты запретят взимать комиссии с платежей по ЖКХ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных платежей.

Изменения вносятся в статью 155 Жилищного кодекса РФ, там будет указано, что комиссия за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, не взимается.

Необходимые поправки вносятся и в ряд других законов. В частности, в законе о банках и банковской деятельности уточняется, что «кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление» коммунальных платежей.

Закон о почтовой связи тоже изменят, Почте запретят взимать комиссию, как и банкам

Ранее представители финансового сектора просили депутатов подождать с рассмотрением проекта, но их не услышали.