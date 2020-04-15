Для кого сроки уплаты налогов перенесут автоматически, а кому придется подавать заявления

Если есть возможность сдать отчет, то сдайте. Зачем ждать 15 мая?...
У вас принятые прямо сегодня? В апреле? Вы и собеседование проводили (на карантине/самоизоляции)?...
А у нас в ПФ уже 13 получили разъяснения и пришлось вчера сдавать СЗВ-ТД за апрель, то есть тепер...
Потому что гречка зашифрована в культурном коде России. Рис слишком по-азиатски, мы же не узбеки ...
Думаете они по одному зернышку фасуют? ))
на мелкие квартирки, спрос всегда будет.а уж под сдачу - выгоднее однозначно.Год назад, доче взял...
По поводу СЗВ-ТД, зайдите на "старый" форум, там участник форума неплохой вариант предложил вынуж...
Так они же попросили себе особые привилегии на той неделе.... Видать не дали... Мне вот все интер...
Надежда, по прежнему остается непонятным, для микропредприятий и МСБ, не попавших в список постра...
Может хотя бы у питерских все норм?
Технически с работника расписку надо получить, что он обеспечен всем необходимым для удаленки? Ил...
Пока почти все меры "поддержки" как из анекдота:Приходит русский к еврею просить в долг рубль, ев...
Люди без ювелирных изделий спокойно смогут пережить, не товар первой необходимости, а вот без хле...
Да, а потом на форуме вопросы чем юридическое лицо отличается от физического. Видимо от подобных ...
Куда только смотрит наша доблестная Федеральная антимонопольная служба и почему допускает резкий ...
Так некоторые руководители, начитавшись подобных заголовков, даже при наличии кадровика пытаются ...
Плюсую. У нас в городе так одна из лучших
...нам, мирным, гражданам, тоже не нужны восстания и бунты - мы же первые и пострадаем от бандито...
...так-то все отрасли пострадали, наверное кроме производства антисептиков и ивл......
Не боитесь. Кризисов в России на пару веков припасено. Раскупят в ближайший. Может тогда они уже ...
Ввел ограничения, отменил.Эффективный менеджер, чё. Талантливый руководитель, внимательный специа...
Мне кажется, что прокуратура имитирует бурную деятельность...наверно, реальных дел нет....
Вот только кому потом эти конурки продавать?
Сегодня звонила в ПФР два раза, они сами толком не знают, когда отправлять на вновь принятых данн...
У нас прогуливающих нет. Есть люди, кто уж очень боится короновируса. Им было предложено уйти ли...
удобного случая только можно ждать.
Спасибо огромное, повеселили с утра. По СЗВ-ТД - вчера дозвонилась в ПФР, сказали, что у них пока...
"Ипполит Матвеевич, почти плача, взбежал на пароход. – Вот это ваш мальчик? – спросил завхоз подо...
Вот только за себя и говорите. Ничего стрёмного. Нормальная пицца. Там, где я живу, Додо лучше ос...
Как всегда, на Москву работает вся страна, а жрать хотят только Москвичи.КПРФ только языком чесат...
Думаю, а почему пшено в магазах дороже гречки при том, что потовая цена ниже? Может фасовать сло...
Думаю, если додопицца исчезнет, никто не огорчится. Пицца от маркетологов довольно стрёменькая....