Для кого сроки уплаты налогов перенесут автоматически, а кому придется подавать заявления

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По пункту 1 постановления установлен перенос сроков для субъектов малого и среднего предпринимательства , которые ведут деятельность в наиболее пострадавших отраслях. Перенос сроков, указанных в этом пункте, происходит автоматически. Никаких заявлений и документов в налоговую предоставлять не надо.

В пункте 7 и Приложении к постановлению речь идет об отсрочках не для субъектов МСП , но тоже ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях. В этом Приложении и изложен порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогу и страховых взносов. Такая отсрочка дается в упрощенном порядке.

Многие бухгалтеры озадачиваются тем, что в постановлении не указано, что приложение с порядком по отсрочкам не касается субъектов МСП. Но вся соль в понятиях, используемых в постановлении. В пункте 1, который предназначен для субъектов МСП не упоминается отсрочка (рассрочка). Там речь идет именно о переносе сроков.

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Для особо сомневающихся в том, что отсрочка для субъектов МСП, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях, предоставляется автоматически, предлагаем скриншот с сайта ФНС.

Для переноса сроков ФНС будет использовать реестр малых и средних предприятий, а также ЕГРЮЛ/ЕГРИП, где указан основной вид деятельности налогоплательщика. Так что рекомендуем проверить там данные о себе.