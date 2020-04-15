Клерк.Ру

Для кого сроки уплаты налогов перенесут автоматически, а кому придется подавать заявления

Правительство на прошлой неделе опубликовало первый пакет поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии COVID-19. Среди мер — предоставление отсрочек по уплате налогов и перенос срока сдачи отчетности, они введны постановлением № 409 от 02.04.2020 г.

Если с переносом сроков сдачи отчетности все бухгалтерам ясно (это для абсолютно всех организаций и ИП), то с отсрочками еще не все разобрались. Очень много вопросов по этому поводу на форуме и в группе «Красный уголок бухгалтера». Поэтому мы решили дать краткие пояснения, чтобы помочь разобраться.

В постановлении № 409 есть перенос срока отчетности (пункт 1 постановления) и предоставление отсрочек (пункт 7 постановления и приложение к нему). И это разные ситуации.

Центр обучения «Клерка»
📌 Реклама
Курс «Все про дробление бизнеса» со скидкой 20%
Полноценный курс о дроблении бизнеса в трех частях
Мария Ильяшенко
Узнать больше

По пункту 1 постановления установлен перенос сроков для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые ведут деятельность в наиболее пострадавших отраслях. Перенос сроков, указанных в этом пункте, происходит автоматически. Никаких заявлений и документов в налоговую предоставлять не надо.

В пункте 7 и Приложении к постановлению речь идет об отсрочках не для субъектов МСП, но тоже ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях. В этом Приложении и изложен порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогу и страховых взносов. Такая отсрочка дается в упрощенном порядке.

Многие бухгалтеры озадачиваются тем, что в постановлении не указано, что приложение с порядком по отсрочкам не касается субъектов МСП. Но вся соль в понятиях, используемых в постановлении. В пункте 1, который предназначен для субъектов МСП не упоминается отсрочка (рассрочка). Там речь идет именно о переносе сроков.

📌 Реклама
Отключить

Для особо сомневающихся в том, что отсрочка для субъектов МСП, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях, предоставляется автоматически, предлагаем скриншот с сайта ФНС.

Для переноса сроков ФНС будет использовать реестр малых и средних предприятий, а также ЕГРЮЛ/ЕГРИП, где указан основной вид деятельности налогоплательщика. Так что рекомендуем проверить там данные о себе.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить