В России подешевел бензин. АИ-92 на 4 копейки, АИ-95 на 3 копейки

tam1160 А у нас в ПФ уже 13 получили разъяснения и пришлось вчера сдавать СЗВ-ТД за апрель, то есть тепер... Пока всю отчетность не сдадим и на требования не ответим – карантина не будет

VikaV2193 Потому что гречка зашифрована в культурном коде России. Рис слишком по-азиатски, мы же не узбеки ... Оптовые цены на гречку и пшено резко повысились

borispad на мелкие квартирки, спрос всегда будет.а уж под сдачу - выгоднее однозначно.Год назад, доче взял... Россияне будут вкладываться в микроквартиры. Потому что доступнее

Natali Kr Так они же попросили себе особые привилегии на той неделе.... Видать не дали... Мне вот все интер... Оптовые цены на гречку и пшено резко повысились

mityai Может хотя бы у питерских все норм? У москвичей снижаются доходы

Бабловед Пока почти все меры "поддержки" как из анекдота:Приходит русский к еврею просить в долг рубль, ев... Гид по антикризисным мерам для бизнеса

sandro_60 Люди без ювелирных изделий спокойно смогут пережить, не товар первой необходимости, а вот без хле... В список наиболее пострадавших отраслей предложили включить ювелирное производство

Natali Kr Да, а потом на форуме вопросы чем юридическое лицо отличается от физического. Видимо от подобных ... Сколько должен стоить ваш бухгалтер в кризис

sandro_60 Куда только смотрит наша доблестная Федеральная антимонопольная служба и почему допускает резкий ... Оптовые цены на гречку и пшено резко повысились

darr2003 ...нам, мирным, гражданам, тоже не нужны восстания и бунты - мы же первые и пострадаем от бандито... 3,1 млрд рублей выделили силовым ведомствам на борьбу с коронавирусом

Чалдон Не боитесь. Кризисов в России на пару веков припасено. Раскупят в ближайший. Может тогда они уже ... Россияне будут вкладываться в микроквартиры. Потому что доступнее

kristy23 Как всегда, на Москву работает вся страна, а жрать хотят только Москвичи.КПРФ только языком чесат... КПРФ предлагает выплатить по 20 000 рублей каждому жителю Москвы