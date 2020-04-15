В России подешевел бензин. АИ-92 на 4 копейки, АИ-95 на 3 копейки

По итогам прошедшей недели в России подешевел бензин. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
Средняя стоимость бензинов разных марок по стране снизилась следующим образом:
- АИ-92 снизился на четыре копейки – до 43,04 рубля за литр,
- АИ-95 – на три копейки – до 46,10 рубля.
При этом средняя цена летнего дизельного топлива выросла на 13 копеек и составила 49,96 рубля (источник РИА Новости).
При этом, в марте бензин подорожал: АИ-92 – на 0,09 процента, АИ-95 – на 0,06 процента. Дизель подешевел на 0,14 процента.
В России бензин не привязан по стоимости к нефти, и при колебании цен на нефть он не дешевеет.