Клерк.Ру

В России подешевел бензин. АИ-92 на 4 копейки, АИ-95 на 3 копейки

По итогам прошедшей недели в России подешевел бензин. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Средняя стоимость бензинов разных марок по стране снизилась следующим образом:

  • АИ-92  снизился на четыре копейки – до 43,04 рубля за литр,
  • АИ-95 – на три копейки – до 46,10 рубля.

При этом средняя цена летнего дизельного топлива выросла на 13 копеек и составила 49,96 рубля (источник РИА Новости).

При этом, в марте бензин подорожал: АИ-92 – на 0,09 процента, АИ-95 – на 0,06 процента. Дизель подешевел на 0,14 процента.

В России бензин не привязан по стоимости к нефти, и при колебании цен на нефть он не дешевеет.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить