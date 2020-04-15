Если сотрудник надумал уволиться в нерабочие дни, рассчитайтесь с ним и выдайте трудовую книжку

Как известно, сейчас многие организации не работают. Трудовая жизнь коллектива замерла, однако некоторые кадровые движения все-таки происходят.

Например, кто-то может пожелать уволиться. В Роструд поступила жалоба от гражданина, который никак не может расстаться со своим работодателем. Он направил заявление на увольнение по электронке и безуспешно ждет денег и трудовую. Но работодатель не спешить оформлять увольнение.

Дело в том, что проводы сотрудника на вольные хлеба требуют определенных манипуляций (издания приказа, расчета и выплаты зарплаты, выдачи ему трудовой книжки). Кто, как и когда это должен делать, если все работники сидят по домам?

Роструд ответил, что руководители организаций, на которые распространяется режим нерабочих дней, обязаны обеспечить на вверенных им объектах соблюдение требований законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил, в том числе в части прекращения трудовых отношений.

Для этого работодатели вправе по согласованию с работниками определять необходимость участия конкретного работника в непрерывном производственном процессе.

То есть работодатель должен вызвать на работу самоизолированных бухгалтера и кадровика, чтобы они оформили увольнение сотрудника, пожелавшего расстаться с фирмой именно в эти тяжелые дни.

Трудовую книжку работодатель обязан выдать в день увольнения. Нерабочие дни этому не препятствует, отмечает Роструд.