Клерк.Ру

Нефть снова дешевеет

Нефть марки Brent снова подешевела. На этот раз – более, чем на 4%. Похоже, сделка ОПЕК+ недолго держала цену на нефть «в тонусе». 

Мировой кризис сильно снижает потребление энергии. Зато экология будет, хотя бы сейчас, немного чище. 

нефть

Источник: телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

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