Сдавать СЗВ-ТД теперь придется чаще. В Бухсофт реализована возможность сдавать отчет каждый день

"Всё, на что потратили три недели сегодня обнулили.Московская мэрия организовала несколько сот то...
Да, на 6 мая. Полистайте новости за вчерашний день.
А кто будет выяснять, человек ошибся или их программа криво сработала?Люди отправляют данные - а ...
Может этим пользуется тайная ложа? ))
Это иллюзия, что они нейтральные. Аллергия по определению, это неадекватная реакция организма на ...
Осталось только запустить сериалы по всем каналам страны: "Кремлерама" (от Футурамы и Пилорамы), ...
К вопросу о глупости:https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e96d6079a7947337102bc79?from=newsfeedДебилиз...
А вы вообще работали с бюджетом? Видели внутренние отчеты? Сводки/сведения , которые внезапно-сро...
Не факт. Сейчас уже полно нейтральных материалов, совершенно спокойно приживающихся в организме -...
А я согласна на 2 процента от выручки... Моя зп увеличится в 6 раз) Даже на один соглашусь не гля...
какая связь? Такая, что от этой бусины может сильно ухудшиться качество и количество жизни челове...
Опыт и обучение на чужих ошибках. Может цинично звучит, но пусть на кошках(итальянцах) отрабатыва...
Заскучал в бункере...Давай уже открывай ютуб-канал, подпишусь, чего уж там. )...
У меня есть красивый подарочный экземпляр, надо перечитать ))...
Какая связь между бусинкой, вшитой под кожу между большим и указательным пальцем, и аллергией?...
Да какая там ложа? Все гораздо проще...Опять, о господи, явился ты меж нас За справкой о земле, —...
У этих дебилов своя дебильная тайная ложа или уже не тайная )) ...
скорее всего норм должно быть в районах крайнего севера......
коллективный дебилизм, ога....коллектив, коллективное т.н. мнение, коллективное принятие решений ...
Возможно сейчас мы на заре очередного мирового передела....
Потому что аллергия становится одним самых распространенных заболеваний в мире. После коронавирус...
Внесут Бога.Основные конфессии договорятся, что он един, только, называется у всех по-разному.А к...
Думаете после кризиса войн не будет? Войны по сути, являются закономерным следствием мировых экон...
А почему Вы видите только негатив в умном имплантанте?)))Ведь это не только датчик геолокации (см...
Я все же полагаю, что "миром правит не тайная ложа, а тайная лажа" (В. Пелевин)...
дожились... а когда то от хрущевок 30-метровых с 6м2 кухней презрительно фыркали, а сейчас это мо...
Транспорт не ходит, промышленность приостановили, конечно спрос будет где-то в районе плинтуса. К...
разумное предложение, но 10000 мало. Минимум по 20000 каждый месяц нахождения в карантине и про б...
По мне так он упырь и нежить. Но, кто я такая, что бы осуждать "любовь" ))...
Мой "любимый" мозоль этот Герман
Христиане не верят же в языческих богов, у них единственный бог. Будете всем говорить, что Вы вер...
https://www.youtube.com/watch?v=bo77DMylXw0
Если бога или богов внесут в Конституцию, то светское государство превратится в религиозное, а ат...
Вы это называете просто страхом? Это глупость самая настоящая, только уровнем чуть повыше. Источн...