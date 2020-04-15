Сдавать СЗВ-ТД теперь придется чаще. В Бухсофт реализована возможность сдавать отчет каждый день

До конца 2020 года действует специальный порядок подачи в ПФР сведений по форме СЗВ-ТД при приеме и увольнении работников. Теперь бухгалтерам придется отчитываться чаще. В программе БухСофт реализована возможность отправлять СЗВ-ТД ежедневно. Вы можете прямо сейчас подключить электронную отправку БухСофт. Стоимость годовой подписки — 3 437 рублей.

Вы можете оставить заявку на подключение электронной подписи. Менеджер свяжется с Вами сегодня же и поможет с оформлением ЭЦП.