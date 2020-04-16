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ФНС объяснила, как заполнять РСВ при новых пониженных ставках. Но все равно ничего непонятно

С 1 апреля установлены пониженные ставки страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства. И налоговикам уже начали задавать вопросы, как заполнять расчет по страховым взносам за 1 полугодие.

ФНС выпустила по этому поводу письмо от 07.04.2020 № БС-4-11/5850@, в котором предложила коды для заполнения, пока не будут внесены изменения в действующий сейчас приказ.

Приняты новые ставки взносов для малого и среднего бизнеса. Как их применять?

При заполнении подраздела 3.2.1 «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица», раздела 3 Расчета указывают коды категории застрахованного лица:

МС — Физические лица, с части выплат и вознаграждений которым, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной МРОТ, установленного федеральным законом на начало расчетного периода, исчисляются страховые взносы плательщиками, признаваемыми субъектами малого или среднего предпринимательства.

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ВЖМС — Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица из числа иностранных граждан или лиц без гражданства, временно проживающие на территории РФ, а также временно пребывающие на территории РФ иностранные граждане или лица без гражданства, которым предоставлено временное убежище в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года N 4528-1 «О беженцах», с части выплат и вознаграждений которым, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной МРОТ, установленного на начало расчетного периода, исчисляются страховые взносы плательщиками, признаваемыми субъектами малого или среднего предпринимательства.

ВПМС — Иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов), временно пребывающие на территории РФ, с части выплат и вознаграждений которым, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной МРОТ, установленного федеральным законом на начало расчетного периода, исчисляются страховые взносы плательщиками, признаваемыми субъектами малого или среднего предпринимательства.

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В этом же письме указывается, что в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над МРОТ, для отражения в Расчете указывают код тарифа плательщика страховых взносов «20».

Кто-нибудь понял, как заполнять действующий сейчас расчет?

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