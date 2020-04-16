ФНС объяснила, как заполнять РСВ при новых пониженных ставках. Но все равно ничего непонятно

С 1 апреля установлены пониженные ставки страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства. И налоговикам уже начали задавать вопросы, как заполнять расчет по страховым взносам за 1 полугодие.

ФНС выпустила по этому поводу письмо от 07.04.2020 № БС-4-11/5850@, в котором предложила коды для заполнения, пока не будут внесены изменения в действующий сейчас приказ.

При заполнении подраздела 3.2.1 «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица», раздела 3 Расчета указывают коды категории застрахованного лица:

МС — Физические лица, с части выплат и вознаграждений которым, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной МРОТ, установленного федеральным законом на начало расчетного периода, исчисляются страховые взносы плательщиками, признаваемыми субъектами малого или среднего предпринимательства.