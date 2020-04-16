Вам чё, трудно? Разговор с налоговиками по странному требованию

Очередным странным требованием от налоговиков поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Пришло мне Уведомление о вызове НП, чтобы пояснить убытки в декларации по УСН за год (за какой не указано). Декларации пустые 2 года. Я написала ответ и приложила Декларацию что у меня нет таких показателей. Решила позвонить. Мне ответили что это запрос по Декларации за 2017 год! Ответили что являться не нужно, а нужно пояснить и что забыли указать год! Я попросила выслать повторно.. Ну она как то так.. типа вам чё трудно...»
Действительно, налогоплательщику, трудно что ли дать пояснения по декларации, срок камеральной проверки которой давно прошел? А вот инспектору составить требование правильно, вероятно, очень сложно.
Коллеги автора темы дружно посоветовали забить. Каков вопрос, таков и ответ.