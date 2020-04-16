Вам чё, трудно? Разговор с налоговиками по странному требованию

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id159345999 Сюрреализм! Направление, появившееся 100 лет назад в литературе и искусстве. А вот сейчас в налог... Предлагают ввести налог на обмен валюты

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Natalia_Ars Оставлю здесь, вдруг кому-то интересно. Таблица 29.1 отменена с 01.03.2020г. ( Приказ ФНС Ро... 54-ФЗ: новое понимание «расчетов»

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Tukovka_Non Ковид и карантин добавили проблем ВСЕМ отраслям. Но причем тут бытовая сфера, производство и проч... Путин обратился к нации в четвертый раз. Кратко в тезисах

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