Власти не собираются вводить продуктовые карточки

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что оснований для ввода системы продовольственных карточек в Москве нет.

«Надо быть готовым ко всему, но пока эта мера не рассматривается. Мы не видим причин для ее применения, потому что вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно», — сказал Немерюк в эфире «Эхо Москвы».

Он отметил, что месяц назад было пара дней ажиотажа, торговля работала на пределе, но сейчас спрос выровнялся практически по всем видом продовольствия.

«Гречки всем хватает, оливкового масла, рис есть», — добавил чиновник.

Напомним, ранее стало известно об инициативе производителей продовольствия по ведению в России продуктовых карточек, куда государство будет зачислять по 10 тыс. в месяц на покупку еды малоимущими гражданами, которые потеряли доход в этот коронакризис.