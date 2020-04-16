В России снизилось количество выданных кредитных карт

Количество выданных в РФ кредитных карт упало в конце марта почти в три-четыре раза.

«Так, в период с 1 до 27 марта ежедневная выдача карт в будние дни составляла 26-40 тыс. карт, 30 марта их количество снизилось до чуть более 10 тыс. штук, а 3 апреля было выдано только около 5 тыс. карт, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ)» – говорится в сообщении телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти».

На официальном сайте ОКБ ничего об этом нет.

Но количество кредитных карт не определяет снижение количества выданных кредитов. Так, кредит можно оформить онлайн, на действующую карту, либо на виртуальную.

Поэтому, это скорее сокращение количества пластиковых кредиток, нежели вообще снижение кредитования.