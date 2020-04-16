Путин поручил застраховать медиков и ввести доплаты к зарплате

Президент утвердил перечень поручений по вопросам противодействия распространению COVID-2019 в регионах. Список опубликован на сайте Кремля.

В среду, 15 апреля, Владимир Путин обратился к народу. Это было перед совещанием с министрами. По итогам совещания и был составлен перечень.

В списке есть поручения как экономические, так и медицинские. Вот что должно сделать правительство по части медицины:

1. Выделить из федерального бюджета средств на осуществление в период с 1 апреля по 30 июня 2020 г. доплат к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным коронавирусом, установив следующие размеры указанных доплат в месяц: