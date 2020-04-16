Клерк.Ру

Путин поручил застраховать медиков и ввести доплаты к зарплате

Президент утвердил перечень поручений по вопросам противодействия распространению COVID-2019 в регионах. Список опубликован на сайте Кремля.

В среду, 15 апреля, Владимир Путин обратился к народу. Это было перед совещанием с министрами. По итогам совещания и был составлен перечень.

В списке есть поручения как экономические, так и медицинские. Вот что должно сделать правительство по части медицины:

1. Выделить из федерального бюджета средств на осуществление в период с 1 апреля по 30 июня 2020 г. доплат к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным коронавирусом, установив следующие размеры указанных доплат в месяц:

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  • в стационарах медицинских организаций: врачам – 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу – 25 тыс. рублей;
  • в организациях и подразделениях, оказывающих скорую медицинскую помощь: врачам – 50 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу и водителям автомобилей скорой медицинской помощи – 25 тыс. рублей.
2. Установить врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным коронавирусом, страховых гарантий, аналогичных страховым гарантиям военнослужащих.

3. Утвердить по согласованию с субъектами РФ график развертывания и использования коечного фонда с использованием базы медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти для оказания медицинской помощи больным коронавирусом

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4. Предусмотреть для регионов бюджетные ассигнования из федерального бюджета на подготовку специализированных коек и на осуществление работ, необходимых для их обустройства и оснащения, а также на приобретение средств индивидуальной защиты.

Кроме того, Путин поручил упростить и сократить проведение доклинических, клинических исследований и государственной регистрации иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также возможность проведения клинических исследований параллельно с проведением доклинических исследований.

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