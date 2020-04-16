От единого списка системообразующих предприятий решили отказаться

Глава Правительства Михаил Мишустин предложил не утверждать единый список системообразующих предприятий.

Напомним, опубликованная ранее версия этого списка вызвала много критических замечаний, в том числе со стороны бизнеса, оказавшегося за пределами перечня.

Выступая на заседании правительства в четверг, глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что доработанный по итогам обсуждения с профильными ведомствами список 16 апреля будет внесен в правительство, а в пятницу, 17-го числа, его планируется утвердить на заседании правкомиссии во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, передает «Интерфакс».

Однако Мишустин предложил отказаться от единого перечня в пользу динамичных отраслевых списков, которые будут вести отраслевые министерства и представлять в Правительство.

Добавим, системообразующие организации могут, в частности, рассчитывать на субсидированные кредиты с госгарантией для пополнения оборотных средств.