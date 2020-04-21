Клерк.Ру

Утвержден перечень системообразующих организаций в сфере связи. Туда вошли «Яндекс», «Мэйл.ру», 1С

Сегодня Минкомсвязи опубликовало на своем сайте Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи, в который вошли 79 компаний.

При формировании списка учитывались следующие показатели:

  • выручка организации, включенной в реестр аккредитованных IT-организаций;
  • обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в Интернете;
  • ежемесячная аудитория;
  • обеспечение вещания в субъектах РФ;
  • и ряд других.

Напомним, глава каюмина Михаил Мишустин предложил не утверждать единый список системообразующих предприятий. Вместо этого будут динамичные отраслевые списки, которые будут вести отраслевые министерства и представлять в Правительство.

Перечень Минкомсвязи:

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