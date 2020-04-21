Утвержден перечень системообразующих организаций в сфере связи. Туда вошли «Яндекс», «Мэйл.ру», 1С

Сегодня Минкомсвязи опубликовало на своем сайте Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи, в который вошли 79 компаний.

При формировании списка учитывались следующие показатели:

выручка организации, включенной в реестр аккредитованных IT-организаций;

обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в Интернете;

ежемесячная аудитория;

обеспечение вещания в субъектах РФ;

и ряд других.

Напомним, глава каюмина Михаил Мишустин предложил не утверждать единый список системообразующих предприятий. Вместо этого будут динамичные отраслевые списки, которые будут вести отраслевые министерства и представлять в Правительство.

Перечень Минкомсвязи: