Утвержден перечень системообразующих организаций в сфере связи. Туда вошли «Яндекс», «Мэйл.ру», 1С

Сегодня Минкомсвязи опубликовало на своем сайте Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи, в который вошли 79 компаний.
При формировании списка учитывались следующие показатели:
- выручка организации, включенной в реестр аккредитованных IT-организаций;
- обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в Интернете;
- ежемесячная аудитория;
- обеспечение вещания в субъектах РФ;
- и ряд других.
Напомним, глава каюмина Михаил Мишустин предложил не утверждать единый список системообразующих предприятий. Вместо этого будут динамичные отраслевые списки, которые будут вести отраслевые министерства и представлять в Правительство.
Перечень Минкомсвязи: