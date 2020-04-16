Кремль поругал Собянина за очереди в метро

аналогично, возможно, надо вместо ИП писать развернуто..., а возможно, для сотрудников ИП не дор...
Danteray, не только со взносами можно пролететь, почти все тарифные, процедурные и другие льготы ...
Объясните мне тупому как ФСС теперь больничные оплачивать будет тем кто в малых предприятиях рабо...
Тоже очень интересует данный вопрос, поскольку такая же ситуация. На сайте реестра написали запр...
Слова "Облагаемых" нигде нет, с ним было бы проще.А фразу из письма ФНС как понимать?В отношении ...
На сайте налог.ру прямо на главной сервис проверки, что вам положено. Проверяете есть ли вы в рее...
...Вот самое актуальное и нужное сейчас (это сарказм)...вот отменили бы для малых предприятий эту...
Здравствуйте. А как быть , если в апреле начисляется премия за 1 кв. 2020г.? Включаем в доход апр...
Пока тихо, хотя и в МСП....
Регионы сейчас, скорее всего, будут давать резкое увеличение заболевших. ...
Мне непонятно что будет если было МСП, а потом оно в середине года взяло и выскочило из этого спи...
Раньше у нас была правда и называлася "цифровизация", а теперь две полуправды - автоматизация и р...
кака бычно всего не упомнишь
Что ТётьМаша может выдыхать и идти пить свой чай с печеньками - робот с с ИИ ее еще не скоро заме...
Вправе ли ФНС исключить ИП без работников из реестра субъектов МСП на основании непредставления с...
На примере греческого язычества и христианства. Из греческой мифологии (в одном из вариантов) пер...
Вот что прислали предпринимателю. Так должно быть???Ваш цифровой пропуск ....... был ан...
Вкрации? А где же "спасибо за ранние"? Пора составлять новый словарь......
Итак, вкрации - о чем хотел сказать лектор?
Мне непонятно - в чем отличие "моно" от "поли"?Чем вариант "св.троица + богородица + многие тысяч...
Аврамистические религии считаются официально монотеистическими. Конечно нельзя говорить что катол...
В тексте написано "В отношении остальных работников обязанности по составлению должностной инстру...
Это совершенно ничего не значит. См., например, 11 апреля на картинке: https://www.rbc.ru/society...
На уровне статистического выброса.
"...взял справочник «Мифы планеты» и выяснил, что в религии (...) не один бог, а целый пантеон. В...
это вообще то всем трупешникам стандартно в морге выписывает патологоанатом. Там тупо отсканирова...
Подскажите, пожалуйста, срок уплаты по страховым взносам перенесли только для микропредприятий, п...
Но -400 это уже что-то, это хотя бы не "+"
никак если вы не друган понятно кого... у меня вопрос - почему именно Крокус в списке??? все же Т...
Ага, и повысил тарифы на РКО
хоть что то вам ответили... меня Райффайзен даже слушать не хочет, мол у вас больше чем на 250 т....
Чтобы сказать работает или нет нужна хотя бы недельная динамика. Тогда понятно будет...
Какое отношение ФНС имеет к беспроцентным кредитам и субсидиям? Они только по своей части меры от...
Всю. Если у вас нет работников, то налог можно уменьшить вплоть до нуля...
По ИП данных среднесписочной нет. Как и других данных, которые открыты только по организациям. О ...