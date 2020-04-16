Кремль поругал Собянина за очереди в метро

После огромных очередей в метро Москвы 15 апреля, судя по всему, многим влетело. Так, в Кремле высказались о руководстве Москвы.

«В Кремле надеются, что власти Москвы вынесут уроки из вчерашних очередей в метро и сделают так, чтобы это не повторялось – Песков» – сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

16 апреля очередей не было, сегодня на «Клерке» об этом писали.