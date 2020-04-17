Налоговики выпустили обзор практики по спорам в регистрации фирм и предпринимателей

Это первый обзор практики по спорам с регистрирующими органами в 2020 году. Приведем тут самое интересное.

Что же показалось нам самым интересным?

Попытка сменить директора компании на ИП-управляющего окончилась фиаско. Тот ИП оказался в «черном списке» налоговиков как участник с 50% доли в компании, которую исключили из ЕГРЮЛ с долгами перед бюджетом. Со всеми вытекающими для него последствиями в запрете новых регистраций в виде директора или участника компании. Довод заявителя в том, что в «черном списке» он как физлицо, а тут выступает в роли ИП был разбит доводом суда о том, что «при этом он не переставал быть физическим лицом». Что в общем-то верно, ИП это не какая-то иная сущность, это просто статус физического лица.

Исключенные из ООО участники попытались это оспорить. Но в кассацию они подались уже после вынесения решения о государственной регистрации, а их заявления по форме Р38001 о возражениях по государственной регистрации суд счел недостаточными доводами в пользу восстановления записей в ЕГРЮЛ.

Налоговая попыталась лишить ИП статуса, на что суд сказал, что такое решение должно быть соразмерно совершенному правонарушению.

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