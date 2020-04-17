Организациям временно изменили правила расчета авансов по прибыли

Сегодня Госдума приняла закон с очередными поправками в Налоговый кодекс. Среди них есть и изменения в порядок расчета авансов по налогу на прибыль.

Налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи, вправе перейти до конца 2020 года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли. Перейти на такой порядок можно будет начиная с периода с апреля.

Изменения надо будет прописать в учетной политике и обязательно уведомить налоговую инспекцию не позднее 20-го числа месяца, на который приходится окончание отчетного периода, начиная с которого он переходит на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли. При переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли начиная с отчетного периода четыре месяца уведомить налоговую надо будет не позднее 8 мая 2020 года.

Кроме того, временно повышен лимит выручки, дающий право уплачивать ежеквартальные авансы, а не ежемесячные. Сейчас такой лимит равен 15 млн в квартал, а после вступления в силу закона он составит 25 млн. Такие правила будут действовать до конца 2020 года.