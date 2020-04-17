Доплаты врачам освободили от НДФЛ, а субсидии малому бизнесу — от налога на прибыль

Врачей освободили от НДФЛ с доплат за работу с больными коронавирусной инфекцией. Такие доплаты поручил выплачивать Владимир Путин. Закон был принят сегодня Госдумой и будет иметь обратную силу (с 1 января 2020 г.)

В статью 217 НК, в которой перечислены необлагаемые налогом доходы граждан, внесли новый пункт 81:

«Доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета».

Этим же законом освобождаются от налогообложения субсидии субъектам МСП, ведущим деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики. Изменения внесены в пункт 1 статьи 251 НК РФ.