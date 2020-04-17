Власти будут отслеживать семейные доходы через новый регистр

Спасибо за разбор! Очень нужен такой же про организации. Кого, за что, и главное - кто может пыта...
Почему все меры поддержки только пострадавшим отраслям из списка, когда пострадали все абсолютно?...
Забрать однозначно и срочно. Всё устаканится, положите обратно. Вы же видите, страной управляют б...
Естественно. Это грамотно просчитанная ложь и афёра и Путин на беде ещё и заработать хочет и попи...
То есть постановления некоего собянина и местных царьков от едросни могут отменять действие 27 ст...
вся финансовая поддержка касается только особо пострадавших отраслей. Всем остальным - отсрочки п...
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010079?index=0&rangeSize=1
Тогда это не будет новостью про очередной беспредел кровавого тоталитарного режима. Что вы как ма...
Ну конечно, ввод пин-кода так задерживает очередь - спасу нет!...
а почему не написать что все с тот же день восстановлено???? трепачи...
А в Налоговый кодекс эти изменения уже внесли? На каком основании мы пониженный тариф платить буд...
А микропредприятие попадает в реестр МСП ?
да, и в Америке сейчас используют в работе 48 различных тест-систем. Конкуренция. И у нас. https:...
У нас тоже сначала "рекомендовали", но через неделю слово из постановления вычеркнули....
читала, что уже существуют три подвида короновируса, а наши тесты определяют только один....
А почему на фото два Собянина?
А как быть тем, кто зарегистрирован после 01.03.2020? Они под снижение ставки страховых взносов п...
я например думаю что переболел коронавирусом ещё до начала ограничений. Чёрт знает как они там се...
Думаю, все гораздо хуже, просто не тестируют на «короновирус»....
Банки - это такой же бизнес, как и любой другой. В период массовых закрытий предприятий хранить д...
В Санкт-Петербурге тоже самое. Тоже "Рекомендуют", но при этом уже начали выписывать штрафы. Знак...
В указе главы Республики Адыгея указано, Рекомендовать ...гражданам, проживающим и находящимся на...
Знакомая директора... Я думаю ей обещали должность главбуха.... Всю кашу заварил директор .&...
Был бы еще у всех этот газ!
С чего вы решили, что ИП - миллион? Речь шла о 220 тыс пропусках. И не все они самим ИП. У ИПшник...
Вы такую ахинею написали в ответе выше, что ни в какие рамки разумного не попадает )) ...
Поход в налоговую проигнорить...А в ответе на требование отписаться, мол, на хрена Вам КУДИр и чт...
Вот я и считаю все эти "поддержки" филькиной грамотой. Уж лучше бы гос-во не позорилось, а то хот...
наивные люди,это была боевая подруга шефа,скорее всего
Вы думаете, что их навсегда закрыли? :) Процессуальные сроки все продлены...
Мы мордой вышли, т.е. ОКВЭДом и что? Но нас нет в реестре, мы НКО. Мы тоже пролетам, как шифер на...
А что так можно: миллион ИП сделало себе пропуска и катается по Москве? А как же запрет на работу...
Это нормальное поведение окупационных властей на захваченной территории - закрыть библиотеки, отк...