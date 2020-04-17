Клерк.Ру

Власти будут отслеживать семейные доходы через новый регистр

ФНС предложила внести доходы каждой семьи в единый регистр населения. О том, что такой регистр готовится, стало известно еще в июле 2019 года, когда внесли в Госдуму законопроект о Едином федеральнам информационном ресурсе, содержащий сведения о населении страны.

Проект был принят в первом чтении в сентябре и с тех пор движений по нему не было. Но вчера он был рассмотрен на заседании в комитете Госдумы, где выступил заместитель главы ФНС Виталий Колесников. А сегодня, 17 марта, будет принят во втором чтении.

Сведение всех официальных данных о человеке в единый регистр позволит определять доходы каждого домохозяйства, заявил он.

«Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый „золотой идеальный профиль“, в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков», — цитирует Колесникова «Интерфакс».

Замглавы ФНС отметил, что «жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства».

Центр обучения «Клерка»
📌 Реклама
Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП
Самый популярный онлайн-курс от «Клерка». Пока держим цену, успевайте
Лариса Магафурова
Узнать больше

«Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае», — сказал Колесников.

Кроме того, он сообщил, что ко второму чтению законопроекта есть ряд изменений. Они касаются защиты отдельных категорий лиц — судей, свидетелей и т.д.

«Законопроект мне самому все больше и больше нравится в процессе работы», — сказал Колесников.

Он также информировал, что Центр обработки данных (ЦОД), в котором будут обрабатываться сведения регистра населения, будет расположен в городе Городец Нижегородской области.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить