Власти будут отслеживать семейные доходы через новый регистр

ФНС предложила внести доходы каждой семьи в единый регистр населения. О том, что такой регистр готовится, стало известно еще в июле 2019 года, когда внесли в Госдуму законопроект о Едином федеральнам информационном ресурсе, содержащий сведения о населении страны.

Проект был принят в первом чтении в сентябре и с тех пор движений по нему не было. Но вчера он был рассмотрен на заседании в комитете Госдумы, где выступил заместитель главы ФНС Виталий Колесников. А сегодня, 17 марта, будет принят во втором чтении.

Сведение всех официальных данных о человеке в единый регистр позволит определять доходы каждого домохозяйства, заявил он.

«Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый „золотой идеальный профиль“, в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков», — цитирует Колесникова «Интерфакс».

Замглавы ФНС отметил, что «жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства».