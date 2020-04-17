Штат УК, руководящей медклиникой, не учитывается для целей нулевой ставки налога на прибыль

Медицинские организации могут платить налог на прибыль по ставке 0%. Однако есть условие по численности медперсонала — не менее 50 % от общей численности.

А что если в качестве единоличного исполнительного органа медорганизации выступает управляющая компания? Учитывается ли штат этой УК при расчете доли медиков?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-03-07/23963 от 26.03.2020.

Минфин пояснил, что в списочную численность работников включаются наемные работники, работающие по трудовому договору.

Управляющая компания, в отличие от директора — физлица, с которым заключается трудовой договор, осуществляет полномочия ЕИО на основании договора о передаче указанных полномочий.

Следовательно, для применения налоговой ставки 0 % по налогу на прибыль в целях соблюдения условия по численность медиков, численность управляющей компании не может быть отнесена к численности медперсонала организации.