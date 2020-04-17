Банки предупреждают о новом мошенничестве с московскими пропусками

ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.

Похожие способы социальной инженерии зафиксировали в Сбербанке и Росбанке.

«Аферисты под видом социальных работников обращаются к банковским клиентам, особенно людям пожилого возраста, с предложением «помочь» оформить необходимое разрешение. При этом истинной целью звонка является получение персональных данных собеседника для их дальнейшего преступного использования», — сообщил РБК представитель ВТБ.

Несколько клиентов банка, которым поступили такие звонки, сообщили об этом в контакт-центр ВТБ, в результате утечку конфиденциальных данных удалось предотвратить.

ВТБ намерен передать информацию в правоохранительные органы для дальнейшей проверки.