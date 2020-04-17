Сколько бизнес платит банкам за обслуживание. Интересный рейтинг

Markswebb опубликовал рейтинг, который показывает, какие цены предлагают банки предпринимателям во втором квартале 2020, и во сколько обойдется минимальное годовое обслуживание в этих банках.

За последние полгода банки стали больше предлагать тарифов с бесплатным обслуживанием, но условия в целом стали хуже: сократилось или совсем пропало число бесплатных межбанковских платежей, увеличились комиссии, сократились лимиты льготных операций с наличными, выросли комиссии за перечисление средств на расчетный счет.

Начинается инфографика с начинающего бизнеса:

В рейтинге показана стоимость обслуживания предпринимателя за первый год. Стоимость в каждом банке складывается из цен на услуги, необходимых конкретному типу бизнеса. Для рейтинга выбирается тариф, по условиям которого стоимость обслуживания минимальна. Данные актуальны на 2 апреля 2020 года.

Далее приводится статистика для торговых точек, сколько они отдают банкам:

И в завершение, сегмент B2B:

Понятно, что данные средние, но некоторую картину составить можно.

Полный рейтинг от Markswebb.