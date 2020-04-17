Сведения обо всех соберут в одном регистре. Там будут и данные о доходах

Данные россиян и иностранцев, приезжающих в Россию, которые есть у различных органов власти, будут сведены в федеральный регистр сведений о населении.

Информацию из него смогут получать государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариусы и сами граждане, если речь идёт о сведениях, касающихся непосредственно их. Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении, сообщает «Парламентская газета».

Федеральный регистр будет создан на основе сведений, которые уже содержатся в государственных информационных системах различных органов власти, например, МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Информацию возьмут из записей актов о рождении, документов, удостоверяющих личность, о миграционном учёте и так далее.

В регистре будут содержаться такие данные, как ФИО, дата рождения, дата смерти, пол, сведения о семейном положении, гражданство и так далее. Сведения из регистра смогут получать государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, а также физические лица или их законные представители. Кроме этого, в регистре будет закрытый реестр, который формируется в целях зашифровки информации о лицах, находящихся под государственной защитой или государственной охраной.

Оператором регистра будет ФНС. О том, что через него госорганы смогут получать данные о доходах семьи, рассказал заместитель главы налоговой службы Виталий Колесников.